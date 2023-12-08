8 декабря, источник: Комсомольская правда
Новогодние концерты 2023−2024 в Перми: афиша, билеты, расписание
Подробная афиша новогодних концертов 2023—2024 в Перми. Мы подскажем вам, сколько стоят билеты на главные музыкальные и театральные события.
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Представляем подробную афишу новогодних концертов и театральных событий 2023−2024 в Перми и рассказываем об их расписании и билетах.
Известно, что пермяки в большинстве своем — театралы. И накануне Нового года они устремляются в театр или на концерт. Именно поэтому билеты на новогодние спектакли и концерты в Перми разбираются заранее.
Подробная афиша новогодних концертов и театральных событий 2023−2024 в Перми. Мы подскажем вам, сколько стоят билеты на главные музыкальные и театральные события и расскажем, на какие музыкальные и театральные события перед Новым, 2024-м, годом в Перми еще можно попасть.
20 декабря 2023 органный концертный зал Пермской филармонии приглашает зрителей на концерт «Снежная королева» (6+). Легендарный советский полнометражный мультфильм-сказка «Снежная королева», созданный в 1957 году, будет показан в сопровождении органной музыки.
21 декабря 2023 в Пермской филармонии состоится концертная программа «В преддверии Рождества» (6+), 23 декабря — «Рождество в Версале» (6+), 24 декабря — «Новогодний джаз» (6+), 25 декабря — «Свет Рождества» (6+), 26 декабря — «Веселые ребята» (6+). 2023 год Пермская краевая филармония завершит праздничным концертом «Новый год с Хорус-квартетом», который состоится за несколько часов до Нового года — 31 декабря.
Стоимость билетов составляет от 1000 рублей. Билеты на некоторые мероприятия также можно оплатить «Пушкинской картой».
27 декабря на сцене ДК им. Солдатова пермяки увидят большой новогодний концерт «Время новых историй» (6+). Начало в 19:00. Цена билетов от 500 до 1000 рублей.
В предновогодний вечер Пермский губернский оркестр приглашает на концерт «Сон в зимнюю ночь» (6+). Концерт состоится 31 декабря 2023 во дворце культуры им. А. Г. Солдатова по адресу: Пермь, Комсомольский проспект, 79. Начало в 17:00 часов. Стоимость билетов варьируется от 500 до 3000 рублей.
На самый новогодний балет «Щелкунчик» (6+), который традиционно показывает Пермский театр оперы и балета, билеты на декабрь все распроданы. Сейчас остались места только на 3, 4, 5, 6, 7 января 2024. Стоимость варьируется от 6 до 12 тысяч рублей.
24 декабря 2023 в 19:00 часов в Пермском театре оперы и балета состоится «Новогодний концерт» (6+). Стоимость билетов от 2 до 6 тысяч рублей. А 26 декабря в 19:00 зрители оперного театра смогут увидеть концерт хора Parma Voices «В ожидании Рождества» (6+). Билет на этот концерт обойдется от 2500 до 3500 рублей.