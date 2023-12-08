8 декабря, источник: Клопс.ru
Кастинг-директор рассказал, будут ли снимать 2 сезон сериала «Слово пацана» в Калининграде
В Сети стали появляться объявления о поиске актёров.
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В калининградских пабликах в социальных сетях появилась информация о предстоящих съёмках второго сезона популярного сериала «Слово пацана». Кастинг-директор и руководитель актёрского цеха компании «Калининград Фильм» Антон Шатилов назвал сообщения фейком и рассказал «Клопс», как не попасться на крючок мошенников.
В группах «ВКонтакте» появились сообщения о поиске актёров для второго сезона сериала «Слово пацана», который якобы будут снимать зимой в Калининграде. Такие же записи опубликовали в группах Курска, Липецка и Перми.
Руководитель актёрского цеха «Калининград фильм» Антон Шатилов опроверг это сообщение, сказав, что в постах объективно прослеживается деятельность мошенников.
«Это, конечно, мошенники! Тем, кто хоть раз работал в кино, сразу видно, что тут написан полный бред человека, который имеет очень абстрактные понятия о съёмках», — говорит собеседник.
Антон Шатилов поделился советами, как не попасться на уловку обманщиков при желании сняться в кино.
Правильные объявления
Достоверные объявления о наборе актёров всегда информативны и содержательны. Работодатели указывают точные даты и детали персонажей, оставляют контакты организаторов. Вся информация об актёре присылается в личные сообщения с контактным лицом, никакие репосты и другие не соответствующие действия совершать не стоит. Но мошенники могут избегать конкретных данных, рассчитывая на недопонимание желающих.
Длительность съёмок
Предупреждение о слишком коротких сменах в объявлении может быть признаком мошенничества, так как стандартные съёмочные смены обычно длятся двенадцать часов.
Плата за участие
Будьте бдительны, если в объявлении обещают аномально высокие суммы за смену. Действительные профессиональные проекты редко предлагают не соответствующие стандартам суммы.
«Оплата артистов массовых сцен по России в среднем 1000 рублей за смену», — говорит Шатилов.
Форма договора Остерегайтесь запросов на плату за костюмы или другие реквизиты, такие ситуации часто являются уловкой мошенников. Обратите внимание на форму договора. Единственная форма документа для актёра — «актёрский договор для артиста массовых сцен». «Бывает, написано про форму договора, что какой-то там договор подряда — это полнейший бред», — продолжает собеседник. Какие калининградские группы выкладывают достоверную информацию о поиске актёров?
Таких сообществ в нашем городе кастинг-директор отметил два: «Массовка Калининград» и «Съёмки в кино Калининград». Как говорит Антон, эти группы всегда выкладывают актуальные новости о съёмках в регионе, но если появляются сомнения, всегда можно связаться с представителями.