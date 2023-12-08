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8 декабря, источник: ИА Татар-информ

В Агрызском районе РТ столбики термометров показали −49 градусов

Сегодня в Агрызском районе Татарстана столбики термометров опустились до −49 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципалитета.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: ИА Татар-информ

«Глава Бимского сельского поселения Эдуард Михайлов сообщает, что в Биме на 8 утра столбики термометра показывают −49», — говорится в сообщении.

Агрызский район — крайняя северо-восточная точка республики. Его еще называют «Северными воротами Татарстана».

В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за обрушившихся на республику аномальных холодов. Ночью и утром 9 и 10 декабря на территории региона температура воздуха составит от −30 до −35 градусов. При этом местами в восточных и северных районах прогнозируется сильный мороз до −40 градусов.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов посоветовал татарстанцам одеваться потеплее из-за морозов.

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