8 декабря, источник: ИА Татар-информ
В Агрызском районе РТ столбики термометров показали −49 градусов
Сегодня в Агрызском районе Татарстана столбики термометров опустились до −49 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципалитета.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Глава Бимского сельского поселения Эдуард Михайлов сообщает, что в Биме на 8 утра столбики термометра показывают −49», — говорится в сообщении.
Агрызский район — крайняя северо-восточная точка республики. Его еще называют «Северными воротами Татарстана».
В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за обрушившихся на республику аномальных холодов. Ночью и утром 9 и 10 декабря на территории региона температура воздуха составит от −30 до −35 градусов. При этом местами в восточных и северных районах прогнозируется сильный мороз до −40 градусов.