В Москве пройдет международный форум «Цифровая транспортация»

Гости форума смогут пройтись по виртуальному Музею Транспорта Москвы и Дальневосточному морскому порту, а также посмотреть на первый в России гоночный беспилотный электроболид. Кроме того, у посетителей будет возможность пообщаться с роботами и увидеть цифровые двойники дорог, машин и людей.
На пленарной сессии «“Быстрые цифровые победы”: сделано в 2022—2023 гг. и будет сделано в 2024—2025 гг.» планируется подведение итогов года и выработка планов на ближайшее будущее, а на сессии «Без экипажа: в воздухе, на воде, на дороге» впервые соберутся производители разных видов беспилотного транспорта.
Под конец дня гости форума смогут вместе с лидерами транспортно-логистической отрасли заглянуть в будущее отечественного транспорта на сессии «Мечты, которые сбудутся: российский транспорт 2040». Спикерами форума выступят представители российских госорганов, главы лидирующих отраслевых компаний, разработчики ПО и самые харизматичные эксперты цифровой отрасли.
Посетить форум «Цифровая транспортация» могут все желающие — нужна лишь предварительная регистрация.