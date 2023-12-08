8 декабря, источник: Комсомольская правда
Многодетным семьям в Волгоградской области хотят расширить меры поддержки
Детям из волгоградских многодетных семей вернут деньги за обучение в ссузе.
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Детям из многодетных семей Волгоградской области вскоре могут начать оплачивать за счет государства платное обучение в колледжах и техникумах. При этом предлагается компенсировать стоимость платного СПО ежегодно. Такие поправки в Социальный кодекс региона рассмотрели 8 декабря в комитете по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов облдумы, сообщили в региональном парламенте. До этого на президиуме Госсовета этот вопрос предложил обсудить субъектам РФ президент.
Согласно проекту, волгоградские многодетные семьи смогут ежегодно получать денежную выплату на каждого ребенка, который впервые получает среднее профессиональное образование на платной основе в колледже, техникуме или училище. Компенсация составит 50% от стоимости обучения. Отличникам по итогам учебного года добавят еще 50%, так что за них платить за учебу будет государство. При этом уровень дохода семьи учитывать при начислении не будут.
Депутаты парламентского комитета такое решение одобрили. Вскоре законопроект рассмотрят на заседании Волгоградской областной Думы. Если поправки в Социальный кодекс примут, то претендовать на выплаты смогут более 1100 студентов из многодетных семей.