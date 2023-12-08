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8 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Родственникам погибших военнослужащих из Ростовской области вручили ордена Мужества

Родственникам погибших бойцов из донского региона вручили ордена Мужества.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Награды 8 декабря передали близким военнослужащих, которые отдали свои жизни на поле боя.

Государственной награды были удостоены Владимир Мохов, Евгений Кузьменко, Николай Банников и Юрий Лоскутов. Всего они проживали в Аксайском районе. Ордена родные погибших героев получили из рук главы администрации Аксайского района Константина Доморовского.

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