8 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Родственникам погибших военнослужащих из Ростовской области вручили ордена Мужества
Родственникам погибших бойцов из донского региона вручили ордена Мужества.
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Награды 8 декабря передали близким военнослужащих, которые отдали свои жизни на поле боя.
Государственной награды были удостоены Владимир Мохов, Евгений Кузьменко, Николай Банников и Юрий Лоскутов. Всего они проживали в Аксайском районе. Ордена родные погибших героев получили из рук главы администрации Аксайского района Константина Доморовского.