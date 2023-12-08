8 декабря, источник: Татарстан 24
Медики рассказали, что делать при обморожении
Наиболее часто подвергаются обморожению открытые участки тела.
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В морозную погоду особо высокий риск обморожения. Медики предупреждают, что в отличие от взрослых, дети могут подвергнуться обморожению даже при нулевой температуре.
Наиболее часто подвергаются обморожению открытые участки тела у детей, такие, как нос, щеки и подбородок. При легкой степени обморожения кожа краснеет и становится отечной. Однако все эти симптомы проходят через несколько дней.
Если на коже появились пузыри или синюшность, важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Обморожение может привести к омертвению тканей и даже требовать ампутации конечностей. Поэтому крайне важно принять меры для защиты от холода.
«Вы заметили на улице, что у ребенка побелели щечки, либо он стал раздражительный, он стал мало двигаться, то тут, конечно, нужно заподозрить, что он переохладился. Нужно завести его в теплое помещение, желательно, конечно, прийти домой, снять всю мокрую одежду, переодеть его во все сухое, чистое, отпоить теплой водичкой, и согреть, укутать одеялком».
Однако, как отмечают медики, растирать обмороженную область снегом или спиртом не рекомендуется. Также следует избегать ношения украшений в морозную погоду. Для взрослых и детей наилучшим вариантом будет одеваться в несколько слоев одежды, предпочтение отдавая термобелью, а также активно двигаться. За 15 минут до выхода на улицу рекомендуется нанести на кожу защитный крем.
Ранее мы писали, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за 40-градусных морозов.