8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Крыму выросла рождаемость и число многодетных семей
Во многом благодаря нацпроекту «Демография».
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В Крыму повысилась рождаемость и увеличивается число многодетных семей, это происходит в том числе благодаря программам нацпроекта «Демография». Об этом сообщила заведующая отделом адресной и социальной помощи министерства и соцзащиты Крыма Евгения Руева в эфире радио «Спутник в Крыму».
Сотни крымчан смогли стать родителями благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которую можно получить бесплатно в рамках программ нацпроекта. Более 105 тысяч детей имеют право на бесплатное школьное питание и различные выплаты. Предусмотрен ряд льгот, в том числе по оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте.
Ранее КП-Крым писала, что в Симферопольском роддоме № 2 за неделю появились на свет шесть двоен. С начала года в роддоме № 2 на свет появились рекордные 37 двоен — на 10 больше, чем в прошлом году.