На сессии в Заксобрании Кубани депутаты скорректировали параметры действующей Терпрограммы по бесплатной медпомощи и приняли новую

Первыми были внесены изменения в действующую программу, второй — принята программа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, в Терпрограмму на 2023 год было введено положение по возмещению затрат, связанных с оказанием медпомощи жителям края на территории других субъектов, при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС, и паллиативной медпомощи, на основании межрегионального соглашения.
Также добавилось положение по организации и финансовому обеспечению медпомощи (при необходимости — за пределами Российской Федерации) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, осуществляемыми Фондом «Круг добра».
С учетом корректировки параметров краевого бюджета стоимость Терпрограммы госгарантий на 2023 год увеличилась на 1,4 млрд рублей и составила 124,6 млрд рублей. Дополнительные средства краевого бюджета будут направлены на льготное лекарственное обеспечение граждан, закупку иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации, а также на повышение оплаты труда и специальные социальные выплаты медработникам.
Что касается программы госгарантий на 2024 год, она, по словам министра, сбалансирована по доходам и расходам, ее проектная стоимость составляет 139 млрд 647,1 млн рублей, на 2025 год расчетная стоимость программы — 138 млрд 952,1 млн рублей, на 2026 год — уже 148 млрд 488,5 млн рублей. Такой объем финансирования позволит сохранить в 2024 году гарантии программы, повысить на 6−8% финансовые нормативы стоимости единицы объема всех видов медицинской помощи, востребованных населением края.
«Корректировка параметров бюджета Краснодарского края предусматривает в том числе и изменения в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Традиционно при этом меняется её объем, появляются новые направления финансирования. Здоровье жителей и гостей края должно быть надежно защищено, и совершенствование Терпрограммы — один из главных путей достижения этой цели», — прокомментировал принятые законы председатель ЗСК Юрий Бурлачко.