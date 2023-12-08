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8 декабря, источник: РИА Крым

По мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. В Запорожской области открыто движение по мосту, который входит в состав сухопутного маршрута в Крым. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Источник: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

«В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым», — написал он в Telegram-канале.

Вице-премьер рассказал, что это часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны.

Специалисты ГК «Автодор» отремонтировали опоры, пролетные строения и откосы насыпи береговых опор. Также восстановили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку и установили дорожные знаки, перечислил Хуснуллин.

В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год.

Кроме того, работы стартовали на 83-м километре участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150, соединяющей Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь.

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