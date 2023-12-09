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00:03 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

В офисах должно быть +21 °С и выше. Куда пожаловаться, если холодно на рабочем месте

С середины осени в Беларуси начали проводить мониторинги соблюдения условий труда при пониженных температурах. С наступлением холодов тема становится все более актуальной. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Источник: Минск-новости

— Наниматель обязан устанавливать режим работы, исключающий причинение вреда жизни и здоровью работников при сильном морозе, — обращают внимание специалисты технической инспекции труда.

Нормы предписывают, что температура в офисах должна быть +21 °С и выше. В производственных помещениях, в зависимости от интенсивности и вида работ, от +16 °С и выше.

Между тем, есть организации и предприятия, где из-за технологических требований или экономически обоснованной нецелесообразности невозможно установить оптимальную температуру на рабочих местах. В таком случае наниматель обязан предусмотреть меры защиты своих работников.

Например, организовать дополнительные перерывы для отдыха и обогрева, обеспечить утепленной одеждой и обувью, оборудовать всем необходимым бытовые помещения, где можно отдохнуть и согреться, при необходимости высушить одежду.

По данным ФПБ, в большинстве посещенных организаций наниматели ответственно подошли к обеспечению необходимых условий труда в период пониженных температур. Но все же случаи несоблюдения законодательства об охране труда еще встречаются довольно часто.

Сообщить о нарушении температурного режима, а также других требований охраны труда можно по телефону +375 (17) 374−90−48. Горячая линия работает по будним дням с 8:30 до 10:30 и с 15:00 до 17:30.

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