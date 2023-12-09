Старый мост на улице Бабура рядом со строящимся новым путепроводом закрыт для движения транспорта

Водителей просят пользоваться объездными дорогами во избежание пробок до завершения работ.
В аэропорт рекомендуем ехать заранее через Сарыкульскую улицу или через мост в направлении Сергели от улицы Чопонота.
В октябре движение автобусов и грузовиков было закрыто, автобусные маршруты № 67, 76, 77, 94, 11, 40, 45, 61, 106 пустили в объезд, через мост открыли лишь движение для специальной маршрутки.
В ноябре движение по старому мосту открыли, и вот теперь он снова закрыт.
Напомним, что мост был построен в 1967 году, а в 2008 году расширен с четырех до шести полос, по три в каждом направлении. Нынешняя реконструкция моста началась в январе этого года, тогда для проезда оставили половину полос старого моста и попросили водителей пользоваться объездными дорогами.
Согласно проекту, путепровод будет удлинен до 650 метров, его ширина составит 30 метров, добавятся съезды на малую кольцевую автодорогу, расширится съезд на улицу Кумарык (со стороны аэропорта) и к самому аэропорту.
Реконструкция моста с его расширением и созданием съездов на прилегающие дороги завершится до конца 2024 года.
До реконструкции мост пропускал 1 500 автомобилей в час, после реконструкции этот показатель вырастет до 6 000 автомобилей, что сократит пробки и, соответственно, количество выхлопных газов.
Критики проекта считают, что возросший в четыре раза поток автомобилей уткнется в пробку на пересечении улиц Бабура с Нукусской / Мукими, но проектировщики моста пояснили, что пробка образовывалась из-за отсутствия съездов с моста на кольцевую автодорогу. Теперь, с их появлением, она исчезнет.