Главное
Спецоперация на Украине
00:41 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Мороз без солнца — день отвратный: В Молдове на улицах скользко, зябко и тоскливо

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 9 декабря 2023 года.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Молдове и морозец так себе, и солнца не будет.

Хорошо ведь, когда мороз и солнце, так и день чудесный выходит.

Так, в субботу, 9 декабря 2023, днем будет — 1…+1 градус.

Облачно.

Ночью похолодает до −2 градусов.

Осадков не обещают.

На улицах скользко, гололедица пока будет мешать нам нормально ходить.

Будьте осторожны!

В последующие сутки немного потеплеет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 8 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта