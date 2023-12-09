00:41 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Мороз без солнца — день отвратный: В Молдове на улицах скользко, зябко и тоскливо
Прогноз погоды в Молдове на субботу, 9 декабря 2023 года.
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В Молдове и морозец так себе, и солнца не будет.
Хорошо ведь, когда мороз и солнце, так и день чудесный выходит.
Так, в субботу, 9 декабря 2023, днем будет — 1…+1 градус.
Облачно.
Ночью похолодает до −2 градусов.
Осадков не обещают.
На улицах скользко, гололедица пока будет мешать нам нормально ходить.
Будьте осторожны!
В последующие сутки немного потеплеет.