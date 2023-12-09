00:48 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Юрьев день 9 декабря, когда «слушали» воду
Собрали приметы и запреты в Юрьев день, который празднуют 9 декабря.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Православная церковь 9 декабря вспоминает святого Георгия. В народе отмечают Юрьев, или Егорьев день. Согласно приметам, 9 декабря было принято «слушать» воду в колодцах, чтобы узнать, какой будет зима.
Народные приметы на 9 декабря
Если вода в колодце стоит спокойно, то зима выдастся теплой. В том случае, если вода «шумит», то будут морозы и метели. К слову, большое количество снега, выпавшего к 9 декабря, говорит про зеленую траву к маю. Иней на деревьях предвещал богатый урожай. А северный ветер предупреждал о морозе.
Что нельзя делать 9 декабря
Не следует ходить на охоту. Согласно приметам, можно было привлечь беду и несчастья. Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Кроме того, 9 декабря не начинали новые дела. Также нельзя в Юрьев день занимать, так как это грозит финансовыми трудностями.
Что можно делать 9 декабря
По традиции, 9 декабря пекли печенье в форме лошадок. Его несли в поле и оставляли в дар Егорию, чтобы домашние животные хорошо перенесли зиму. Интересно, что в Юрьев день занимались утеплением как дома, так и погреба, потому что наступали настоящие зимние морозы. А еще в этот день парились в бане.