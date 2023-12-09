08:56 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Сияющий и холодный: Новосибирск украсили к Новому году, но из-за мороза этого почти никто не видел — 15 фото
Новосибирск засиял разноцветными огнями и гирляндами в преддверии Нового 2024 года.
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В этом году праздничное оформление не такое масштабное, как предыдущей зимой — нет инсталляций в Первомайском сквере, который все еще находится на реконструкции и Новосибирск уже не является новогодней столицей России.
Тем не менее в Театральном сквере, на улице Ленина и Красном проспекте уже сияют новогодние гирлянды и горят огни на главной городской елке.
Из-за крепких морозов, которые пришли в Новосибирск на этой неделе, пока горожане не могут оценить новогоднее оформление в центре города и почувствовать праздничную атмосферу. Лишь самые отважные новосибирцы в мороз −30 рискнули прогуляться под светящимся потолком и воротами на улице Ленина и сделать селфи у новогодней елки возле НОВАТа.
«МК в Новосибирске» собрал 15 самых ярких кадров с новогодним оформлением города, чтобы вы могли почувствовать атмосферу приближающегося праздника, несмотря на лютые морозы.