09:02 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Жителей Новосибирской области предупредили о возможном падении части ракеты
В Новосибирской области могут упасть части ракеты-носителя «Союз-2−1б», которую запустили с космодрома Байконур в Казахстане.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщается в Telegram-канале Убинского района.
Уточняется, что запуск ракеты запланирован на 16 декабря в 12:17 по времени Москвы. В это время возможно падение отделяющихся частей ракеты на территории Убинского района в лесном массиве.
В связи с этим, жителей просят не ходить в лес.