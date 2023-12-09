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09:02 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Жителей Новосибирской области предупредили о возможном падении части ракеты

В Новосибирской области могут упасть части ракеты-носителя «Союз-2−1б», которую запустили с космодрома Байконур в Казахстане.

Источник: ГРУППА РОСКОСМОСА В ВК

Об этом сообщается в Telegram-канале Убинского района.

Уточняется, что запуск ракеты запланирован на 16 декабря в 12:17 по времени Москвы. В это время возможно падение отделяющихся частей ракеты на территории Убинского района в лесном массиве.

В связи с этим, жителей просят не ходить в лес.

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