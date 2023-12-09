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07:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Ограничение продажи алкоголя 9 и 10 декабря объявили в Иркутске

Ограничение продажи алкоголя 9 и 10 декабря 2023 в Иркутске пройдет в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение продажи алкоголя 9 и 10 декабря 2023 в Иркутске объявили из-за нескольких массовых мероприятий. В центре города подведут итоги фестиваля «Иркутский алфавит» в рамках культурно-массового проекта Ледовый город «Счастье чистой воды». Об этом сообщают в пресс-службе администрации.

Ограничение продажи алкоголя 9 и 10 декабря в Иркутске

— График ограничений: 9 декабря с 13:00 до 15:00, площадка в районе здания на улице Седова, 10; 9 декабря с 15:00 до 16:00, сквер имени Кирова. 9 и 10 декабря с 16:00 до 20:00, улица Урицкого, — уточняют в мэрии.

Итак, ограничение продажи алкоголя 9 и 10 декабря 2023 в Иркутске будет действовать несколько часов днем, пока в городе проводят массовые мероприятия.

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