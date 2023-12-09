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07:03 (мск), источник: Комсомольская правда

«Байкал-Энергия» обошла сборную России по хоккею с мячом со счетом 6:4

Алмаз Миргазов забил в ворота противника хет-трик.

Источник: ХК Байкал-Энергия

Команда иркутского клуба «Байкал-Энергия» обошла сборную России по хоккею с мячом в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу сибиряков. Об этом сообщают в пресс-службе самого клуба.

Алмаз Миргазов забил в ворота противника хет-трик. Также вовремя матча отличились игроки: Вячеслав Шевцов, Артем Мондаренко, Юрий Викулин, Давид Корешков, Роман Дарковский и Евгений Филиппов, который забил два мяча.

Напомним, матч прошел в рамках Новогодних игр «Энергия».

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