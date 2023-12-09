07:03 (мск), источник: Комсомольская правда
«Байкал-Энергия» обошла сборную России по хоккею с мячом со счетом 6:4
Алмаз Миргазов забил в ворота противника хет-трик.
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Команда иркутского клуба «Байкал-Энергия» обошла сборную России по хоккею с мячом в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу сибиряков. Об этом сообщают в пресс-службе самого клуба.
Алмаз Миргазов забил в ворота противника хет-трик. Также вовремя матча отличились игроки: Вячеслав Шевцов, Артем Мондаренко, Юрий Викулин, Давид Корешков, Роман Дарковский и Евгений Филиппов, который забил два мяча.
Напомним, матч прошел в рамках Новогодних игр «Энергия».