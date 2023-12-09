09:38 (мск), источник: МК.RU Омск
Омичи бросились скупать валенки из-за аномальных морозов
В Омске на фоне аномальных морозов резко вырос спрос на валенки.
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Единственный пимокатный завод в Омской районе выпускается по 100 пар валенок в день, но уже не справляется с возросшим спросом. Об этом сообщил в эфире ГТРК «Иртыш» первый заместитель директора по производству валяной обуви Виктор Печканов.
Специалисты здесь катают валенки по традиции. В Сибири уже поняли, что китайская обувь себя не оправдала, а потому лучше здешних валенок из овечьей шерсти и войлока ничего нет.
Отправляют омские валенки в Тюмень, Якутию, производство не останавливается ни на минуту, а местные жители, не смотря на морозы, сметают валенки с полок магазинов под чистую.
В продаже сегодня можно найти не только самые обычные серые или черные валенки, но и дизайнерские, с росписью или вышивкой самых разных цветов. Есть валенки на традиционной и резиновой подошве, а также валенки с калошами.