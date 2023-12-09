09:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Уровень воды в Дону на участке Аксай — Азов понизится до неблагоприятных отметок
Ветровой сгон воды произойдет в реке Дон на выходных в Ростовской области.
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В Ростовской области в реке Дон с 9 по 11 декабря произойдет ветровой сгон воды. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.
— В течение
При этом специалисты отмечают, что в ближайшие сутки «опасных гидрологических явлений не ожидается».
Напомним, в указанные три дня в регионе также обещают осадки с мокрым снегом, гололедицу на дорогах и метель. 9 декабря днем будет от −3 до +2 градусов, по северу и востоку области от −1 до −6. Порывы восточного ветра составят 7−12 м/с, временами они будут достигать 15−20 м/с. Добавим, в последующие два дня днем будет от −5 до +1, по югу до +4. По ночам столбики термометров могут опускаться до −5, по северу и востоку до −10−11 градусов.