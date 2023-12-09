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10:21 (мск), источник: АиФ Омск

Омск может стать молодёжной столицей России

Среди финалистов Омск, Москва, Красноярск, Мурманск и Владивосток.

Источник: РИА "Новости"

8 декабря 2023 года в нашей стране стартовал финальный этап конкурса по выбору молодежной столицы России 2024 года. Среди финалистов Омск, Москва, Красноярск, Мурманск и Владивосток.

Голосование проходит на сайте Дома молодёжи и продлится до 20 декабря 2023 года.

Чтобы проголосовать нужно зарегистрироваться в системе «Молодежь России».

Звание молодёжной столицы позволит Омску стать центром молодёжных форумов, конкурсов и фестивалей федерального уровня.

Итоги конкурс будут подведены 22 декабря 2023 года.

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