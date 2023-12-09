10:21 (мск), источник: АиФ Омск
Омск может стать молодёжной столицей России
Среди финалистов Омск, Москва, Красноярск, Мурманск и Владивосток.
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8 декабря 2023 года в нашей стране стартовал финальный этап конкурса по выбору молодежной столицы России 2024 года. Среди финалистов Омск, Москва, Красноярск, Мурманск и Владивосток.
Голосование проходит на сайте Дома молодёжи и продлится до 20 декабря 2023 года.
Чтобы проголосовать нужно зарегистрироваться в системе «Молодежь России».
Звание молодёжной столицы позволит Омску стать центром молодёжных форумов, конкурсов и фестивалей федерального уровня.
Итоги конкурс будут подведены 22 декабря 2023 года.