10:23 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярске линию метрополитена планируют построить к 2026 году
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство монтажного котлована станции «Улица Шахтёров».
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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение после рассмотрения проектно-сметной документации для строительства монтажного котлована станции метро «Улица Шахтёров» в Красноярске.
Главный эксперт проекта Сергей Мухаметзянов считает, что с этого момента фактически начинается строительство линии скоростного подземно-наземного рельсового транспорта в Красноярске. Завершить работы планируют к 2026 году.
Монтажный котлован требуется под сооружение лотка для старта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Его максимальная ширина составит 18,8 метра, длина почти 150 метров, а максимальная глубина — 13,8 метра.
Добавим, что метро будет проложено на левом берегу Красноярска. На первом этапе будут сооружены 4 подземных и 2 наземных станции. Длина линии метро составит 10,8 км.
Ранее сообщалось о том, что для станций метро в Красноярске предложили названия и дизайн.