12:13 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Екатеринбургский художник создал новогодние сувениры с «членовиками»
Екатеринбургский художник Петр Гиндин создал новогодний сувенир в виде стеклянного шара с «членовиками» внутри.
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В начале зимы в разных районах города стали появляться снеговики в виде мужского полового органа. Их трактором сносили коммунальщики.
«Эта идея родилась моментально, как только коммунальщики начали уничтожать творения людей. Уж больно недолговечен оказался их век. А это способ сохранить их», — рассказал Гриндин порталу E1.ru.
Напомним, что ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал «дегенаратами» авторов непристойных снежных фигур, которые то и дело появлялись в разных районах Екатеринбурга.
«Я считаю, что это делают дегенераты. Я думаю, что в благодарность за это творчество нужно дегенерата изловить и в лучшем екатеринбургском тату-салоне на лбу ему его произведение отобразить, запечатлеть его приз, его талант, чтоб на лбу было», — сказал изданию «Газета.RU» Виталий Милонов.