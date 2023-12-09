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12:17 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Южноуральцам рассказали, как завести машину в лютые морозы

На Челябинскую область обрушились аномально низкие для начала декабря температуры.

Источник: РИА "Новости"

Уже несколько дней столбик термометра стабильно держится ниже 25 градусов холода. В такой мороз может возникнуть проблема с личным транспортом. О том, как завести автомобиль в суровую стужу в эфире стрим-шоу «Поутру» рассказал Александр Попов, заведующий кафедрой двигателей внутреннего сгорания ЮУрГУ.

«Для того, чтобы подготовить автомобиль к зиме нужно провести техническое обслуживание, диагностику всех систем. Вообще, на пуск двигателя в холодную погоду в первую очередь влияет состояние аккумулятора. Если он в неисправном состоянии или недозаряжен, то не поможет даже хорошее состояние всех остальных систем не гарантирует запуск двигателя», — рассказал гость.

Для того, чтобы подготовить аккумулятор к холодной погоде лучше всего съездить в специальный сервисный центр, где специалисты проведут всю необходимую диагностику.

После аккумулятора нужно проверить состояние моторного масла и его качество. Зимой лучше использовать масло меньшей вязкости, тогда мотор будет лучше крутиться.

«Потом нужно следить за качеством топлива, особенно, если у вам автомобиль на дизеле. Оно бывает трёх видов: летнее, зимнее и арктическое. Для температур −35 и ниже нужно использовать уже арктическое топливо», — заметил Александр Попов.

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