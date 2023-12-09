Где в Кишиневе купить вкусненькое к столу: Ярмарки отечественных производителей в выходные — рассказываем, по каким адресам они проходят

Мэрия Кишинева сообщает о том, что в выходные, 9—10 декабря, в секторах столицы пройдут ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд»(бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 202) 9 декабря состоится ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственным товаров, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных потребителей и производителей.
В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) 9—10 декабря пройдет ярмарка отечественных производителей «Cămara Fest».
На бульваре Дачия, 26 состоится 9—10 декабря ярмарка отечественных производителей.
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.