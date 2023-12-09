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12:22 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Где в Кишиневе купить вкусненькое к столу: Ярмарки отечественных производителей в выходные — рассказываем, по каким адресам они проходят

Столичная мэрия призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает о том, что в выходные, 9—10 декабря, в секторах столицы пройдут ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Буюканы

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд»(бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 202) 9 декабря состоится ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственным товаров, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных потребителей и производителей.

В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) 9—10 декабря пройдет ярмарка отечественных производителей «Cămara Fest».

Ботаника

На бульваре Дачия, 26 состоится 9—10 декабря ярмарка отечественных производителей.

Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.

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