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Спецоперация на Украине
12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Четверых военных из Ростовской области посмертно наградили орденами Мужества

Четверо погибших бойцов из Ростовской области были удостоены наград.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области ордена Мужества вручили родственникам военных, погибших при выполнении служебного долга. Об этом в социальных сетях сообщают местные власти.

Наград посмертно были удостоены Владимир Мохов, Евгений Кузьменко, Николай Банников, Юрий Лоскутов.

— Ваши сыновья, отцы, мужья были настоящими героями, патриотами Отечества. Они до последней минуты были верны воинскому долгу. Вы должны гордиться ими и хранить награды как реликвию, — сказал глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

Также чиновник вместе с военным комиссаром Аксайского района Геннадием Сурковым медалью «За отвагу» наградили Дмитрия Тутунару. После тяжелого ранения боец не смог вернуться в строй, и теперь помогает, участвуя в сборе гуманитарной помощи.

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