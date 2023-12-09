13:11 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове-на-Дону проведут массовые отключения света с 11 по 15 декабря
Стал известен график отключения электричества в Ростове-на-Дону с 11 по 15 декабря 2023 года.
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Отключение электричества в Ростове-на-Дону планируют с 11 по 15 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте компании.
11 декабря:
улица 7 февраля, 10−26, 11−27, Грибоедовский, 5−31, Очаковская, 63−91, 58−88, Красных Зорь, 141/18, 150−162, 157−173, Станиславского, 280−300, 211−239, Седова, 181−193, 92−96, Державинский, 20−24, 30, Социалистическая, 153, Кировский, 34;
12 декабря:
улица 2-я Пятилетка, 6, 6 В, 6/2, 6/3, 6/4, Солидарности, 226−236, 219−279, Кржижановского, 207−235, 236−252, Роговский, 1−69, 2−44, Гарибальди, 1−33, 2−26, Детская, 221−263, 196−244, Равенства, 36−64, 41−67, Еременко 56/1;
13 декабря:
улица 7 февраля, 10−20, 11−23, Грибоедовский, 7−31, Очаковская, 65−91, 60−88, 39/57, 39, Красных Зорь, 141/18, 150−162, 157−171, Станиславского, 280−300, Таганрогская, 116 А, 116 Г, 116/5, 116/6, 118/2, 2-я Пятилетка, 6, 6 В, 6/2, 6/3, 6/4, Варфоломеева, 261/81, 302−306, Ворошиловский, 78, Текучева, 153;
15 декабря:
Таганрогская, 116 А, 116 Г, 116/5, 116/6, 118/2, Закруткина, 38−62, 35−47, Советская, 32−44, 5-я линия, 2−26, 1−31, 7-я линия, 1−21, 2−20, Варфоломеева, 314−350, 273−311, Текучева, 191, 199 А, 302−340, Нахичеванский, 83, Катаева, 357−403, 318−356, Станиславского, 8 А, 10/11−13, Алма-Атинская, 1/254, 7−29, 2−36, Щаденко, 2/256, 2−26, Щорса, 1−9, 2−12, Саранская, 1−7, 2−10, Минина, 2−6.