Губернатор рассказал об интересных для туристов местах Крыловского района

На этот раз он посвятил пост в телеграм-канале туристическому потенциалу Крыловского района.
Руководитель региона упомянул о памятниках военной истории: мемориалы и захоронения. Времен Гражданской и Великой Отечественной войны. Также в районе открыт музей местного изобретателя Юрия Кондратюка, который почти сто лет назад сделал первые расчеты полета ракеты на Луну. А еще в регионе есть лечебная грязь, красивые парки и православные святыни.
Ранее «МК на Кубани» сообщал о награждении победителей регионального конкурса «Курортный Олимп». Губернатор вручил денежные премии лучшим мастерам гостеприимства региона: экскурсоводам, администраторам и горничным. В этом году край побил рекорд — привлек более 17,5 млн туристов.