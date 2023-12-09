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13:39 (мск), источник: МК.RU Краснодар

Губернатор рассказал об интересных для туристов местах Крыловского района

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продолжает публиковать в своих социальных сетях информацию о местах, которые могут привлечь туристов.

Источник: МК.RU Краснодар

На этот раз он посвятил пост в телеграм-канале туристическому потенциалу Крыловского района.

Руководитель региона упомянул о памятниках военной истории: мемориалы и захоронения. Времен Гражданской и Великой Отечественной войны. Также в районе открыт музей местного изобретателя Юрия Кондратюка, который почти сто лет назад сделал первые расчеты полета ракеты на Луну. А еще в регионе есть лечебная грязь, красивые парки и православные святыни.

Ранее «МК на Кубани» сообщал о награждении победителей регионального конкурса «Курортный Олимп». Губернатор вручил денежные премии лучшим мастерам гостеприимства региона: экскурсоводам, администраторам и горничным. В этом году край побил рекорд — привлек более 17,5 млн туристов.

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