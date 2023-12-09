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14:22 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Белорус Олег Новицкий рассказал о зарплате российского космонавта

Белорус, Герой России Олег Новицкий рассказал о зарплате российского космонавта.

Источник: Комсомольская правда

Белорус, Герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий рассказал о зарплате российского космонавта на телеканале «Беларусь 1» в программе «100 вопросов взрослому».

— Я бы не сказал, что большую зарплату [получают космонавты]. Зарплата космонавта, по крайней мере, в России меньше зарплаты летчика гражданской авиации, — рассказал Новицкий.

По словам белоруса, находясь в космосе, о не задумывается о том, пришли ли деньги на карту. Ведь на орбите специалист полностью обеспечен государством.

— И поэтому стараешься работать максимально эффективно, чтобы оправдать надежды постановщика экспериментов, специалистов по всем системам — точно выполнить программу полета, — отметил Новицкий.

Также он добавил, что полет в космос считается командировкой, и за это время выплачиваются командировочные.

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