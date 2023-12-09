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13:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Рестораторы Краснодарского края представят свои блюда на выставке «Россия»

15 декабря в Москве пройдет представление «Кубань гастрономическая».

Источник: Администрация Краснодарского края

Рестораторы Краснодарского края представят блюда кубанской кухни на выставке «Россия». Представление «Кубань гастрономическая» пройдет 15 декабря в Москве.

«Ведущие бренд-шефы и шеф-повара Кубани с 16:30 до 22:00 часов проведут мастер-классы по приготовлению блюд. Мероприятия организуют в рамках фестиваля “Россия — территория вкуса”», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточнятся, что рестораторы расскажут о региональных продуктах и о ценности блюд с культурной и общенациональной точки зрения. Также познакомят с лучшим кубанским вином и угостят чебуреками с мясом рапана, жаренной барабулей, адлерской форелью с ботвой, шпинатом и мандарином, форшмаком из сельди и хамсы.

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