13:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Рестораторы Краснодарского края представят свои блюда на выставке «Россия»
15 декабря в Москве пройдет представление «Кубань гастрономическая».
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Рестораторы Краснодарского края представят блюда кубанской кухни на выставке «Россия». Представление «Кубань гастрономическая» пройдет 15 декабря в Москве.
«Ведущие бренд-шефы и шеф-повара Кубани с 16:30 до 22:00 часов проведут мастер-классы по приготовлению блюд. Мероприятия организуют в рамках фестиваля “Россия — территория вкуса”», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Уточнятся, что рестораторы расскажут о региональных продуктах и о ценности блюд с культурной и общенациональной точки зрения. Также познакомят с лучшим кубанским вином и угостят чебуреками с мясом рапана, жаренной барабулей, адлерской форелью с ботвой, шпинатом и мандарином, форшмаком из сельди и хамсы.