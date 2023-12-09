14:54 (мск), источник: АиФ Волгоград
С метелей и шквалистого ветра начнется неделя в Волгоградской области
К жителям областного центра природа будет более милостива — здесь, несмотря на порывы ветра до шквалистого, днем будет не ниже −8º.
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Метель и холод, который будет чувствоваться еще сильнее из-за сильного ветра, ожидаются в Волгоградской области в начале второй декады декабря, предупреждают синоптики. Снегом несколько районов занесет уже в ночь с воскресенья на понедельник.
Температура при этом опустится на севере и востоке региона до −11…-16º. Метель продолжит мести и во вторник, когда ветер местами усилится до 21 м/с.
К жителям областного центра природа будет более милостива — здесь, несмотря на порывы ветра до шквалистого, ночью будет не ниже −10º, а днем в понедельник не ниже −6, во вторник на ниже −8º. Холода не помешают волгоградцам принять участие в фестивале плова в воскресенье, 10 декабря. Сердобольные волжане тем временем согревают сусликов вязаными шарфами и куртками.