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15:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Анапе решена проблема самостроев

АНАПА, 9 декабря, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, темой которого стала борьба с самостроями. В мероприятии принял участие мэр Анапы Василий Швец.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сейчас проблема самостроев в городе решена, новые не появляются, а по единичным случаям прошлых лет работа продолжается и будет доведена до логического завершения», — рассказали в администрации города-курорта.

Василий Швец напомнил, что с 2020 года, после соответствующего поручения губернатора Краснодарского края, в городе-курорте ведется борьба с самостроями. В качестве примера мэр привел снос двенадцатиэтажного дома, который был возведен на улице Калинина без каких-либо документов. Сейчас в Анапе таких объектов нет.

Согласно официальным данным, в Краснодарском крае насчитывается 215 самостроев, которые расположены в 35 муниципальных образованиях региона.

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