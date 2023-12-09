В Анапе решена проблема самостроев

«Сейчас проблема самостроев в городе решена, новые не появляются, а по единичным случаям прошлых лет работа продолжается и будет доведена до логического завершения», — рассказали в администрации города-курорта.
Василий Швец напомнил, что с 2020 года, после соответствующего поручения губернатора Краснодарского края, в городе-курорте ведется борьба с самостроями. В качестве примера мэр привел снос двенадцатиэтажного дома, который был возведен на улице Калинина без каких-либо документов. Сейчас в Анапе таких объектов нет.
Согласно официальным данным, в Краснодарском крае насчитывается 215 самостроев, которые расположены в 35 муниципальных образованиях региона.