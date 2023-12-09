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Спецоперация на Украине
15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителя Темрюка наградили медалью Жукова за проявленное мужество в ходе СВО

Военнослужащему из Темрюкского района торжественно вручили медаль Жукова.

Источник: телеграм-канал

Жителя Темрюка наградили медалью Жукова за проявленное мужество в ходе СВО. Церемония прошла в торжественной атмосфере.

«Военнослужащему Алексею эта высокая награда была вручена в знак признания его мужества и героизма, которые он проявляет при выполнении служебных задач в рамках специальной военной операции», — сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

На данный момент Алексей в отпуске. Совсем скоро он снова отправится на службу в зону СВО.

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