15:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителя Темрюка наградили медалью Жукова за проявленное мужество в ходе СВО
Военнослужащему из Темрюкского района торжественно вручили медаль Жукова.
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Жителя Темрюка наградили медалью Жукова за проявленное мужество в ходе СВО. Церемония прошла в торжественной атмосфере.
«Военнослужащему Алексею эта высокая награда была вручена в знак признания его мужества и героизма, которые он проявляет при выполнении служебных задач в рамках специальной военной операции», — сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
На данный момент Алексей в отпуске. Совсем скоро он снова отправится на службу в зону СВО.