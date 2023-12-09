9 декабря, источник: АиФ Волгоград
Что категорически запрещено хозяйкам на Знамение, 10 декабря?
Если в семье имелись конфликты, наши предки стремились их в этот день обязательно уладить, прося об этом Богородицу.
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— Православная церковь 10 ноября празднует Знамение и поклоняются иконе «Знамение Пресвятой Богородицы», на которой Богородица изображена с младенцем, сидящим у нее на коленях, — рассказывает собеседник vlg.aif.ru Светлана Снежина.
В отличие от большинства других православных праздников, которые отмечались на Руси и были частью некоего всеобщего христианского канона, этот был чисто русским, установленным новгородцами в 12 веке.
Согласно преданиям, именно эта икона спасла Великий Новгород в то время от разорения и разграбления при осаде его войсками удельных князей. Говорят, вышел тогда на крепостную стену архиепископ новогородский Илия с иконой этой в руках, а другие защитники города его примеру последовали. Тысячи стрел выпустили нападавшие в новгородцев, но ни одна из них не попала в икону. И захватчики впали в панику, стали друг друга колоть и стрелять, а оставшиеся в живых отступили.
С тех пор и появился на Руси праздник, получивший название Знамение.
В народе в этот день обязательно ждали какого-то знака, если собирались важное дело вершить, просили об этом Богородицу, чтобы во сне показала или иным каким образом дала знать, правильно ли человек поступает, надо ли ему это делать или не надо или что надо сделать, чтобы дело сладилось.
Хозяйки 10 декабря буквально соревновались друг с другом в выпечке — в этот день надо было, чтобы стол буквально ломился от пирогов, пирожков, булок и булочек. Выпечка в этот день служила символом богатства и благополучия в семье. Считалось, что если в день знамения накормить домочадцев выпечкой, они весь год точно будут жить в мире и согласии, а кроме того, и денег прибавится.
При этом следовало помнить о том, что все еще продолжался рождественский пост, и выпечка должны была быть соответствующей — никакой сдобы и никаких скоромных начинок.
Вот и колдовали хозяйки у печи, чтобы разнообразить начинки, сделать пироги да пирожки вкусными да румяными.
А вот за рукоделие им сегодня садиться было нельзя. Бытовало поверье о том, что если 10 декабря сесть за рукоделие, то можно «зашить» или «завязать» все имеющиеся проблемы, и они никогда не разрешатся.
Если в семье имелись какие-либо конфликты, их надо было в этот день обязательно уладить. Для этого следовало помолиться Богородице и попросить ее об этом — она всегда помогает.
Если конфликта как такового нет, но на душе сумрачно и ненастно, грусть-печаль-тоска одолели, то от всего этого можно было легко избавиться именно 10 декабря.
Нужно всего лишь рано утром, едва проснувшись и не расчесываясь, выйти на улицу и подставить лицо ветру, попросить его избавить вас от всего лишнего и ненужно, потом вернуться домой, умыться, привести себя в порядок, вымыть пол и прочитать молитву Богородице — и все болезни и печали уйдут в тот же день.
Приметы дня:
Если звезды на небе яркие, будет мороз, если тусклые — оттепель.
Если дым из трубы поднимается столбом — к похолоданию, слетается вниз — к потеплению.
Заря в багрянец окрасилась — к сильному ветру.
Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — к потеплению.
Много снега на Знамение — к теплой зиме.
Если снег идет 10 декабря, то на Николу зимнего (19 декабря) потеплеет.