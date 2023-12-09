9 декабря, источник: Комсомольская правда
Воронежцам напомнили про самые популярные имена с 1951-го по 1955-й год
Тогда практически не называли детей Софьями и Максимами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня, 9 декабря, Управление ЗАГС по Воронежской области напомнило о том, какие имена давали детям в нашем регионе в «пятилетку» с 1951 по 1955 год. В тот период были популярны имена Татьяна, Николай, Ольга, Сергей, Вера, Валентина, Михаил, Любовь, Надежда, Нина, Иван, Мария, Людмила, Анатолий, Алексей и Александр.
Редко детям давали имена: Филипп, Федосья, Ульяна, Трофим, Тихон, Степан, Станислав, Полина, Софья, София, Маргарита, Марина, Максим, Константин и Елизавета. В те годы некоторым детям дали такие необычные имена, как: Януш, Нестер, Эстелла, Эльвира, Хритонья, Фира, Универсал, Терентий, Пуд, Прокоп, Оксана и Лукерья.