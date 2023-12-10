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Спецоперация на Украине
10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Память Героев Отечества увековечили в Краснодаре

В краевом центре золотыми буквами высекли имена двух героев России.

Источник: Администрация Краснодарского края

В Краснодаре золотыми буквами высекли имена героев России на арке Героев в сквере имени Жукова. Они погибли во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщил в личном аккаунте в телеграме глава города Евгений Наумов.

Максим Михайлов командовал танковой ротой, а Борис Журавлев был заместителем главы группы спецназначения.

Ранее мы писали, что в Новороссийске открыли мурал в честь героев СВО и Великой Отечественной войны. Портреты Героя Советского Союза, морского офицер Николая Сипягина и гвардии генерала-майора Андрея Суховецкого, который погиб в ходе СВО, появились на здании школы № 29.

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