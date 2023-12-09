В ЦИК рассказали, как можно проголосовать не по прописке

Как сообщалось ранее, Белтелерадиокомпания готовит информационно-разъяснительные видеоролики для избирателей под рабочим названием «Единый день голосования». Идет работа над созданием учебного видеофильма для участковой избирательной комиссии.
«Видеоролики сейчас изготавливаются. Немного позже эта информация появится в эфире, — рассказала Елена Балдовская. — Это информация, кого мы избираем, и основные моменты по законодательству, которые касаются избирателей. Как можно получить бюллетень, на основании какого документа, как проходит досрочное голосование, в какой период, как можно включиться в список, например, если ты на территории участка не зарегистрирован, но проживаешь и у тебя есть документ, подтверждающий это».
По ее словам, немного скорректирована в законе эта норма. «Сейчас такая категория граждан должна обратиться в комиссию до основного дня голосования. Например, ты зарегистрирован на территории другой области, а проживаешь на территории города Минска, у тебя есть договор найма, ты снимаешь жилье. Соответственно с этим договором найма, договором, подтверждающим проживание на соответствующей территории, необходимо обратиться в комиссию до 25 февраля. Если с таким вопросом человек придет 25 февраля — ему откажут, — отметила секретарь ЦИК. — Избирателю необходимо заранее подумать о том, где он будет голосовать на этих выборах».