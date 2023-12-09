9 декабря, источник: Комсомольская правда
Волгоградстат отчитался о росте производства куриных яиц на 2,3%
За полгода яйца в магазинах подорожали почти вдвое.
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Волгоградстат отчитался о росте производства животноводческой продукции в регионе. За январь-октябрь 2023 года сельхозпроизводители Волгоградского области отправили на убой 81 тысячу тонн скота и птицы — на 1,6% больше. Надои молока выросли на 7,4%. Куриных яиц насчитали 437 миллионов штук — на 2,3% больше, чем в тот же период 2022-го. При этом за полгода яйца в магазинах подорожали почти вдвое, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По данным Волгоградстата, за последнюю неделю яйца в Волгограде подорожали на 7,6%. Теперь десяток от несушек обойдется в среднем 114,45 рубля — на 6,22 больше, чем неделей ранее. За полгода куриные яйца подорожали почти вдвое — в 1,67 раза. В начале лета десяток обходился в 68,65 рубля.
Как отмечают в статистическом ведомстве, в крупных агрохолдингах стали больше отправлять на убой птицы и крупного рогатого скота, меньше — свиней. Куры и индейка — это 65% от объемов продукции волгоградских животноводов. Производство мяса птицы выросло на 6% в этом году.