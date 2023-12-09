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9 декабря, источник: МК.RU Челябинск

Депо в Верхнем Уфалее и Нязепетровске могут стать объектами культурного наследия

Рекомендации по внесению здания паровозного депо в Верхнем Уфелее и железнодорожного депо в Нязепетровске в реестр объектов культурного наследия регионального значения озвучено по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Источник: ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Первое здание было возведено в 1895 году при строительстве железнодорожной ветки Екатеринбург-Челябинск. Это кирпичное и одноэтажное здание с двускатной крышей и световым фонарём. В настоящее время оно является частью депо верхнеуфалейской железной дороги.

Нязепетровское депо было построено в период с 1914 по 1916 год. при возведении здания использовался труд австро-венгерских военнопленных. Это комплекс двух- и одноэтажных построек, соединённых между собой. В 70-е годы прошлого века прошла реконструкция объекта. В настоящее время в зданиях располагается филиал местного завода.

«Объекты представляют собой классический образец промышленной архитектуры дореволюционного периода», — отмечено в сообщении государственного комитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области.

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