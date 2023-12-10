11:10 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В зоне спецоперации погиб 25-летний уроженец Ростовской области
Еще один житель Ростовской области погиб в зоне проведения специальной операции.
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Евгений Бедросов погиб в Запорожской области при выполнении боевой задачи.
В зону СВО парня призвали в рамках мобилизации еще в феврале 2022 года. В апреле 2023 года он пропал без вести. Родные долго искали его и до последнего надеялись, что он вернется живым. Чуда не произошло.
Евгения похоронили в родном Новобатайске. В честь него в школе, где он учился, открыли Парту героя.