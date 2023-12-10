Главное
Спецоперация на Украине
11:10 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В зоне спецоперации погиб 25-летний уроженец Ростовской области

Еще один житель Ростовской области погиб в зоне проведения специальной операции.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Евгений Бедросов погиб в Запорожской области при выполнении боевой задачи.

В зону СВО парня призвали в рамках мобилизации еще в феврале 2022 года. В апреле 2023 года он пропал без вести. Родные долго искали его и до последнего надеялись, что он вернется живым. Чуда не произошло.

Евгения похоронили в родном Новобатайске. В честь него в школе, где он учился, открыли Парту героя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Ростове жители на Западном 12 декабря останутся без воды
В Ростовской области пропавшего пациента больницы нашли мертвым
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта