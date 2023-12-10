Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым

Если потребуется — с привлечением родителей, психолога и администрации школы. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказала медицинский психолог, кандидат психологический наук, доцент КИПУ им. Ф. Якубова Владислава Ушакова.
«Скрыть это невозможно. На ментальном уровне ощущается напряжение. Видно по лицам, по тому, кто где сидит. В школе задача классного руководителя — разговаривать, наблюдать. Есть учителя, которые говорят: “Пусть дети сами разбираются, я не собираюсь в это вмешиваться”. А есть те, кто вмешивается и пытается разрешить конфликт. То есть в первую очередь это реакция учителей, если мы говорим непосредственно о школе», — сказала психолог.
Очень важно при этом, насколько тот или иной учитель и классный руководитель является авторитетом для детей, отмечает Ушакова.
Если авторитет высок, травля может быть затушена, не успев разгореться до угрожающих масштабов. Если справиться не удается и конфликт развивается, то учитель должен привлекать к проблеме школьного психолога, докладывать о происходящем администрации образовательного учреждения и, безусловно, рассказывать о ситуации родителям, подчеркивает эксперт.
«То есть нужно подключить как можно больше людей в эту ситуацию», — акцентирует Ушакова.
Роль родителей в таких случаях тоже велика. Те, чьи дети травят других, после разговора с учителем смогут провести дома нужную профилактическую беседу, а те, чьих детей травят, продемонстрируют обиженному ребенку больше любви, заботы и поддержки.
Это, однако, сценарий, когда отношения в семье нормальны, но, конечно же, так бывает не всегда, добавляет Ушакова. Далеко не каждый ребенок, особенно подросток, поделится своими страхами, если его доверие к родителям на каком-то этапе было утрачено, и он понял, что его эмоции не воспримут серьезно, говорит она. В таких случаях бремя ответственности ложится опять-таки на учителей как наставников.
Но, к сожалению, бывает и наоборот: когда родители узнают о травле ребенка, которая началась по вине учителя, говорит психолог.
«Многие родители говорят о том, что учителя сами провоцируют ту или иную травлю в школе. Каким образом: они могут в третьем лице отозваться об ученике в классе — и это мне рассказал не один родитель, — после чего дети потом начинают травить этого ребенка. Я знаю истории, когда родители узнавали о травле от своих детей. То есть они приходили и рассказывали о том, что такого мальчика или девочку обижают или обсуждают как-то в классе. Они могут не заострять на этом внимания, просто ненавязчиво этим делиться. Если учитель сам провоцирует негативное отношение, то очень важно, чтобы дети рассказывали об этом дома», — сказала Ушакова.
Эксперт также обращает внимание на то, что 13 и 14 лет — это тот период, когда проявления агрессии у детей максимальны.
«Это пик агрессивного поведения и самоагрессии, если говорить о суицидальной тенденции. В этот период подростки пытаются проявить себя, показать свою значимость, утвердиться в коллективе, у кого есть лидерские качества — пытаются подвить другого», — предупреждает Ушакова.
Психолог призывает родителей насторожиться, если ребенок стал дома более агрессивным, если раньше был спокойным и отзывчивым, или, наоборот, замкнутым и малообщительным, если это ему не свойственно. Это может быть признаком того, что в отношениях со сверстниками у него что-то не так и нужно вмешиваться, чтобы предотвратить беду.
Ранее экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева рассказала, как травля в школе формирует судьбу ее участников.
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