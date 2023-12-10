11:15 (мск), источник: Комсомольская правда
В пяти районах Волгограда отключат свет 11 декабря
Публикуем список адресов, где отключат электричество 11 декабря 2023 года в Волгограде.
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Плановые отключения электроснабжения несмотря на раннюю темень и мороз продолжаются в Волгограде. В понедельник без света оставят жителей более десятка улиц в пяти районах областной столицы. Сайт volgograd.kp.ru публикует список адресов, где отключат электричество 11 декабря 2023 года в Волгограде. В него вошли дома Краснооктябрьского, Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов, сообщили в Россети Юг.
В Краснооктябрьском районе в понедельник среди коммунальных страдальцев окажутся жители всего пары домов. С 11.00 до 16.00 вырубят электроснабжение в переулке Демократическом, 7 и 8.
В Ворошиловском районе сидеть без света ранним утром с 5.00 до 6.00 придется жильцам домов: ул. Елисеева, 15, 15а, 15Б и 17, ул. Кузнецкая, 24 и 26.
В Советском районе 11 декабря 2023 без электроснабжения с 9.00 до 17.00 останутся дома по адресам: пер. Девятый, 19, 19а, пер. Коневского, 32−46, 30а, 21−33, 25/1, пер. Навои Алишера, 2−12, 2а, 12а, 3−15, 13а, 19, пер. Тбилисский, 3−17, 2−54, 24а, 28а, 21−47, 19а.
В Кировском районе Волгограда 11 декабря 2023 с 12.00 до 17.00 не будет света на трех улицах: ул. Бамбуковая, 47−49, ул. Южнобережная, 30−48, пер. Южнобережный, 2−36, 3−17д.
В Красноармейском районе Волгограда 11.12.2023 под отключения электричества с 9.00 до 13.00 попадут дома по адресам: ул. Костюшко, 90−112, ул. Ленинаканская, 93−109, 70−82, ул. Магистральная, 24−26, ул. Плеханова, 53, 75−97, 178/33, 178/59, 178/23, 178/16, 178/15, СНТ Шлюзовик, 2−16, 3−7.