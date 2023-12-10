Главное
Спецоперация на Украине
00:48 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Ни зима, ни осень: В воскресенье — холода, но в Молдову идёт тепло до +12 и ливни вместо снега — синоптики в недоумении

Прогноз погоды от синоптиков на 10 декабря 2023 года.

Сейчас в Остине: +16° 4 м/с 42% 749 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В Молдове наступило некое беспогодье — ни зима и ни осень, а что-то среднее между этими сезонами. Впрочем, расскажем подробнее о погодке на воскресенье, 10 декабря.

Ночью синоптики нам предвещают до минус одного градуса, утром обещают ноль градусов.

Днем столбик термометра поднимется всего до 1−2 градусов тепла. Зато не ожидается ни снегопадов, ни дождей. Вечером будет плюс один градус.

Скорость ветра в течение дня составит 4−5 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.

Зато на следующей неделе в Молдову идёт тепло, в среду, 13 декабря, будет до +12 и ливни вместо снега. Синоптики в недоумении — что происходит с погодой?

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта