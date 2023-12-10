00:48 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Ни зима, ни осень: В воскресенье — холода, но в Молдову идёт тепло до +12 и ливни вместо снега — синоптики в недоумении
Прогноз погоды от синоптиков на 10 декабря 2023 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Молдове наступило некое беспогодье — ни зима и ни осень, а что-то среднее между этими сезонами. Впрочем, расскажем подробнее о погодке на воскресенье, 10 декабря.
Ночью синоптики нам предвещают до минус одного градуса, утром обещают ноль градусов.
Днем столбик термометра поднимется всего до 1−2 градусов тепла. Зато не ожидается ни снегопадов, ни дождей. Вечером будет плюс один градус.
Скорость ветра в течение дня составит 4−5 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
Зато на следующей неделе в Молдову идёт тепло, в среду, 13 декабря, будет до +12 и ливни вместо снега. Синоптики в недоумении — что происходит с погодой?