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00:25 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 10 декабря

Этот день является 344-м в григорианском календаре, до Нового года остается 21 день.

Знаете ли вы, что 10 декабря отмечается Всемирный день футбола? О том, чем еще ознаменовано 10 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 10 декабря

В 1768 году в Лондоне была учреждена Королевская Академия художеств.

В 1848 году Луи Наполеон Бонапарт избран первым президентом Французской Республики.

В 1901 году были вручены первые Нобелевские премии.

10 декабря также отмечается День прав человека.

Кто родился 10 декабря

Художник Александр Брюллов (1798−1877).

Математик Ада Лавлейс (1815−1852).

Писатель Николай Некрасов (1821−1878).

Поэтесса Эмили Дикинсон (1830−1886).

Художница Зинаида Серебрякова (1884−1967).

Клоун Михаил Румянцев (Карандаш) (1901−1983).

Актер и режиссер Кеннет Брана (1960).

Певица Таисия Повалий (1964).

10 декабря в православном календаре

Православные 10 декабря чтут память великомученика Иакова Персянина, святителя Иакова Ростовского, преподобного Палладия Александрийского, новомучеников и исповедников Российских Радонежской земли. Также в этот день церковь вспоминает обретение святых останков князя Всеволода. Кроме того, 10 декабря отмечается праздник в честь одной из наиболее почитаемых икон Богородицы «Знамение».

Именины

В этот день именины у Алексея, Андрея, Бориса, Василия, Владимира, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Ивана, Николая, Романа, Сергея, Федора, Якова и Феклы.

10 декабря в народном календаре

В этот день люди искали особые знаки, чтобы узнать судьбу или определить погоду. Считалось, что если на рассвете 10 декабря повернуться лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

В этот день также чтили память святого Романа, которому молились об избавлении от бесплодия.

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