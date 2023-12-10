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04:33 (мск), источник: АГН «Москва»

Более 18 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за три месяца с момента запуска

За три месяца с момента запуска четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) пассажиры совершили уже более 18 млн поездок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Четвертый диаметр показал свою востребованность: число пассажиров выросло почти на треть. Сейчас на МЦД-4 уже более 20 современных московских городских вокзалов, а в будущем их станет еще больше: откроются “Беговая” и “Рижская”. Постепенно заменим и устаревшие составы. К концу 2025 года здесь будут ездить только современные поезда. Наземное метро запустили в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он также подчеркнул, что за три месяца пассажиры совершили на МЦД-4 более 18 млн поездок. Самыми популярными станциями стали «Железнодорожная», «Курская», «Нижегородская», «Реутов» и «Аминьевская». Число пассажиров выросло на 32% по сравнению с периодом до запуска.

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