Более 18 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за три месяца с момента запуска

«Четвертый диаметр показал свою востребованность: число пассажиров выросло почти на треть. Сейчас на МЦД-4 уже более 20 современных московских городских вокзалов, а в будущем их станет еще больше: откроются “Беговая” и “Рижская”. Постепенно заменим и устаревшие составы. К концу 2025 года здесь будут ездить только современные поезда. Наземное метро запустили в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он также подчеркнул, что за три месяца пассажиры совершили на МЦД-4 более 18 млн поездок. Самыми популярными станциями стали «Железнодорожная», «Курская», «Нижегородская», «Реутов» и «Аминьевская». Число пассажиров выросло на 32% по сравнению с периодом до запуска.