В греческом стиле или по фэн-шую. Расскажем, какие запланированы новогодние вечеринки 2023−2024 в Иркутске

Смена календарного года — это время праздников, встреч с близкими, культурных выходов и веселья. Отдыхать сибиряки, как и жители всей страны, будут с 30 декабря до 9 января. Времени хватит, чтобы сходить в театр или на выставку, покататься на коньках или рассмотреть все три сотни ледяных фигур, которыми украсили областной центр. А если вдруг захочется поднять себе настроение перед праздниками — отвлечься, потанцевать, поучаствовать в конкурсах — отправляйтесь веселиться на новогодние вечеринки 2023−2024 в Иркутске.
Новогодние вечеринки 2023−2024 в Иркутске: идем в кафе и рестораны
В Иркутске работают десятки ресторанов, как говорится, на любой вкус и цвет. В одном заведении предлагают блюда из дичи, в другом подают шедевры байкальской или сибирской кухни, в третьем — традиционные и авторские блюда кочевников. Многие рестораны и кафе к Новому году приготовили также заманчивые праздничные программы. Так, иркутяне смогут встретить 2024-ый по-гречески. Эта вечеринка начнется 31 декабря в одном из ресторанов за пару часов до полуночи. В данном случае обязателен костюм, организаторы предупреждают о дресс-коде «греческий стиль», а также обещают праздничный салют, фотозону и встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Такие новогодние вечеринки здесь проведут не только в ночь с 31-е на 1-ое, но и накануне.
Еще одна развлекательная программа получила название Candy Show. Гостей ресторана в таком случае ждет конфетти-шоу, игры, хороводы, конкурсы и волшебная сказка о трудолюбивой Карамельке. Гостям ресторана 29 декабря покажут новогоднюю сказку о вредном Короле Зефире.
Один из ресторанов китайской кухни приглашает иркутян встретить новый год по фэн-шую. Эта вечеринка только для компаний от восьми человек.
Новогодние вечеринки 2023−2024 в Иркутске: корпоративы
Конечно, без празднования Нового года с коллегами никуда — множество городских организаций проводят корпоративы. Для них в столице Приангарья также составлены различные программы. Начиная, уже с середины декабря, кафе города готовы принимать заказы на банкеты. А завлекают в свои стены иркутян они шоу от Деда мороза и Снегурочки, вокальными номерами и выступлениями диджеев, лазерным шоу и подарками. Кафе способны принять, как совсем небольшие компании, так и большие — по 30−100 коллег. Ну чем не повод выгулять новое платье или костюм?
Новогодние вечеринки 2023−2024 в Иркутске: праздник в центре города
К праздничным каникулам Иркутск приготовили: областной центр получил в подарок порядка трехсот фигур, новую иллюминацию в исторической части города, ледяной лабиринт, горку и катки. Да, в этот году к катку на острове Конный добавилось еще одно место для катания на коньках — в сквере Кирова. Каток залили в самом центре Иркутска в Правобережном округе. Рядом со сквером 17 декабря установят 7-метровую сцену, выступать перед горожанами обязуются знаменитые иркутские коллективы, а еще приедет одна из знаменитых поэтесс нашего времени Ах Астахова и уроженец Иркутска — музыкант Анатолий Zammer.
Вот такие вот пройдут новогодние вечеринки 2023−2024 в Иркутске. Кстати, накануне стало известно в какую сумму обойдет покупка продуктов на Новый год.