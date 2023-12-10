07:17 (мск), источник: AmurMedia.ru
Юная хабаровчанка стала ведущей шоу на федеральном канале
Свой путь на «СОЛНЦЕ» Кира Нудель начала с участия в детском КВН в составе школьной сборной из краевого центра.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
От родителей только и слышно, что нужно хорошо учиться, а учителя задают всё больше и больше заданий. А насколько хорошо сами взрослые помнят школьную программу? Выяснить это предстоит юной хабаровчанке Кире Нудель и её коллеге по съёмочной площадке Илье Синцову уже 11 декабря в новом шоу «Вопросики» (12+) на телеканале «СОЛНЦЕ» (6+)!
«Стать ведущей на федеральном канале для меня значит поверить в то, что мечты сбываются, даже если эта мечта находится на расстоянии больше 8000 километров! И мне кажется, это крутая идея — проверять не только детей, но ещё и взрослых на знание школьной программы. Хотя съёмки проекта велись в Сочи, мы встречали людей из Хабаровска и им тоже удалось позадавать вопросики: по моей “статистике”, чаще дальневосточники отвечали правильно!», — поделилась впечатлениями о съёмках ведущая шоу «Вопросики» Кира Нудель.
«Для “СОЛНЦА”, как для семейного телеканала, важно, чтобы контент был интересен и взрослым, и детям. И “Вопросики” — это аттракцион, который объединяет обе эти группы зрителей у экрана. Угадать, кто окажется сообразительнее почти невозможно. Например, на некоторые вопросы, которые мне казались неподъемными, мои дети отвечали за секунду. Смотрите “Вопросики” всей семьей и проверяйте: кто в вашей семье лучше помнит, чему учат в школе», — прокомментировал шоу продюсер телеканала «СОЛНЦЕ» Рубен Оганесян.
«Школьная сборная Хабаровска» прошла в финал телепроекта «КВН. Дети».
В финале наши КВНщики встретятся с весёлыми и находчивыми из Самары, Курска и Махачкалы.
Свой путь на «СОЛНЦЕ» Кира Нудель начала с участия в проекте «КВН. Дети» (12+) в составе команды «Школьная сборная города Хабаровска». Имея за плечами богатый опыт игр в Юниор-лиге, команда Киры дважды стала вице-чемпионом Детского КВН. После успешного кастинга на роль ведущей нового шоу «Вопросики» хабаровчанка будет постоянно появляться в эфире «СОЛНЦА».
Смотрите премьеру шоу «Вопросики» 11 декабря в 17:30 на «СОЛНЦЕ»!