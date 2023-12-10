06:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье открыли автомобильный пункт пропуска «Полтавка» для грузового транспорта
Разрушенный стихией мост удалось восстановить в рекордные сроки.
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В Приморье снова открыт автомобильный пункт пропуска «Полтавка», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал вице-губернатора Николая Стецко (18+).
«В рекордный срок, чуть более чем за 2 месяца, восстановили мост, отремонтировали помещения, обновили технику», — отметил Николай Стецко.
По его словам, пока на объекте восстановлено грузовое движение.
«Максимально ускоряем открытие пассажирского, — сообщил вице-губернатор. — Очень гордо и приятно было работать с неравнодушными и патриотичными коллегами как из государственных ведомств, так и из бизнеса».
Напомним, в августе текущего года в Приморье из-за стихии разрушился мост в Китай через реку Гранитная. Большие повреждения получил и автомобильный пункт пропуска Полтавка. Пассажиропоток приняли на себя соседние пункты пропуска — Пограничный и Турий Рог. Время их работы было увеличено, однако это не решило проблемы с загруженностью погранпереходов, инфраструктура которых не рассчитана на увеличение нагрузки. В результате пересекающие границу приморцы жаловались на отсутствие элементарных удобств.