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06:53 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровске открылся новый центр для подростков и молодежи

В Хабаровске открылся центр «Притяжение» для выпускников детских домов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Источник: Правительство Хабаровского края

Новое учреждение, расположенное по улице Краснореченской, 201а, создано на базе Центра семейного устройства минсоцзащиты Хабаровского края. В Центре сформирована безопасная и доступная среда, в которой подростки и юноши могут общаться, развиваться, получать помощь и поддержку. В течение месяца центр работал в тестовом режиме и уже стал любимым местом для многих ребят в городе.

«Центр не только предоставляет площадку для досуга, но и помогает молодым людям получить консультации юристов и психологов, проводит встречи со специалистами по различным вопросам. Мероприятия расписаны уже на месяц вперед. Это первый подобный центр в России», — отметил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

На открытии в «Притяжении» для гостей были организованы тематические площадки, прошли мастер-классы по актерскому мастерству, йога и настольные игры. Как поделился предвыпускник хабаровского детского дома № 4 Никита Аитов, в центре можно посмотреть с друзьями кино, обсудить прочитанную книгу и воплотить творческие идеи: «Здесь мы чувствуем поддержку от наставников, общаемся и находим новых друзей».

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