В Хабаровске открылся новый центр для подростков и молодежи

Новое учреждение, расположенное по улице Краснореченской, 201а, создано на базе Центра семейного устройства минсоцзащиты Хабаровского края. В Центре сформирована безопасная и доступная среда, в которой подростки и юноши могут общаться, развиваться, получать помощь и поддержку. В течение месяца центр работал в тестовом режиме и уже стал любимым местом для многих ребят в городе.
«Центр не только предоставляет площадку для досуга, но и помогает молодым людям получить консультации юристов и психологов, проводит встречи со специалистами по различным вопросам. Мероприятия расписаны уже на месяц вперед. Это первый подобный центр в России», — отметил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
На открытии в «Притяжении» для гостей были организованы тематические площадки, прошли мастер-классы по актерскому мастерству, йога и настольные игры. Как поделился предвыпускник хабаровского детского дома № 4 Никита Аитов, в центре можно посмотреть с друзьями кино, обсудить прочитанную книгу и воплотить творческие идеи: «Здесь мы чувствуем поддержку от наставников, общаемся и находим новых друзей».