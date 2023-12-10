07:07 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Боксер из Красноярского края Марк Петровский одолел австралийца Брауна
Боксер с юга Красноярского края Марк Петровский победил австралийца Лукаса Брауна.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Бой проходил в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Дубае.
Боксер Марк Петровский из Минусинска победил австралийца Лукаса Брауна в рамках поединка «Ночи чемпионов IBA» в ОАЭ. Бой завершился досрочно, так как сибиряк в первых двух раундах отправил соперника в нокдаун. В четвертом раунде бой был остановлен судьей.
В ноябре 2021 года Марк Петровский, полицейский из Минусинска, стал чемпионом мира, победив соперника из Армении. Его поздравил президент Владимир Путин, а губернатор, на тот момент Александр Усс, подарил квартиру в Красноярске. С февраля 2022 года сибиряк провел семь боев и ни разу не проиграл.