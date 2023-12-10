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07:07 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Боксер из Красноярского края Марк Петровский одолел австралийца Брауна

Боксер с юга Красноярского края Марк Петровский победил австралийца Лукаса Брауна.

Источник: Кадр из трансляции

Бой проходил в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Дубае.

Боксер Марк Петровский из Минусинска победил австралийца Лукаса Брауна в рамках поединка «Ночи чемпионов IBA» в ОАЭ. Бой завершился досрочно, так как сибиряк в первых двух раундах отправил соперника в нокдаун. В четвертом раунде бой был остановлен судьей.

В ноябре 2021 года Марк Петровский, полицейский из Минусинска, стал чемпионом мира, победив соперника из Армении. Его поздравил президент Владимир Путин, а губернатор, на тот момент Александр Усс, подарил квартиру в Красноярске. С февраля 2022 года сибиряк провел семь боев и ни разу не проиграл.

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